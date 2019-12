Leggi la notizia su optimaitalia

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Ledisi fanno estremamente interessanti oggi 18 dicembre per chi guarda di buon occhio i prodotti a marchio dello store ed in particolar modo la, nella sua ultima versione (quella concon comandi integrati). Il dispositivo raggiunge il suo minimo storico e può essere acquistato adi 25 euro, alfino ad esaurimento scorte. Siamo stati abituati, negli ultimi giorni, adisempre più convenienti proprio in prossimitàfeste imminenti ma proprio laTV non era mai stata in promozione con uno sconto così elevato come oggi. Normalmente il dispositivo con annessointegrato concosta 39.90 euro: in queste ore, al contrario, l'acquisto può essere effettuato a soli 24,90 euro, dunque con un risparmio di 15 euro.box="B07PVCVBN7" La disponibilità della...

andreazenatti93 : RT @OptiMagazine: All'apice delle offerte #Amazon di Natale la Fire Stick TV con telecomando Alexa a meno di 25 euro - wordweb81 : All’apice delle offerte Amazon di Natale la Fire Stick TV con telecomando Alexa a meno di 25 euro - OptiMagazine : All'apice delle offerte #Amazon di Natale la Fire Stick TV con telecomando Alexa a meno di 25 euro… -