All I want for Christmas di Mariah Carey di nuovo prima in classifica

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Il miracolo natalizio si è compiuto anche quest’anno. Riportando al primo posto dellaun classico di Natale che da 25 anni ci tiene compagnia. Ebbene sì, All Ifordi, l’inno delle feste di fine anno, ha sbaragliato la concorrenza anche quest’anno. Ebbene sì, All Iforis You è una canzone che ci tiene compagnia ogni santo Natale (o maledetto Natale, a voi la scelta) da 25 anni. Era il 1994 quando per lavolta una giovanissimaè uscita, giusto in tempo per le festività di Natale, con una canzone che è entrata di diritto tra i classici del periodo. Tra Jingle Bells e Last, per intenderci. La canzone ancora oggi è la Number one. E lo è anche dal 2008 nellaBillboard 100. Oggi non c’è playlist di Natale che non la suoni in tutte le versioni possibili e immaginabili che ...

RaiTre : #MariahCarey prima in classifica dopo 25 anni con 'All I want for Christmas is you'. E i social impazziscono -… - RadioR101 : #R101News: La canzone di Natale di Mariah Carey in vetta alla classifica di Billboard per la prima volta dal 1994 ?? - as_lills : Tra l'altro la citano come 'All I want for Christmas is you'. Ma stiamo scherzando o cosa, voi di mestiere fate i giornalisti Io boh -