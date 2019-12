Alessio Boni nel film su Giorgio Ambrosoli | “Non voglio fare lo schiavo”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)consu Rai1: “Nondiventare schiavo di mio figlio, sarebbe un male” Andrà in onda oggi, mercoledì 18 dicembre, in prima serata su Rai1 il-Il prezzo del coraggio, con protagonistache, dopo il successo de La strada di casa 2 e di Enrico Piaggio, veste ora i panni dell’avvocato ucciso nel 1979. E proprio in vista dell’uscita delsulla vita diin un’intervista pubblicata sulle pagine del numero di NuovoTV uscito in edicola la settimana scorsa ha dichiarato:godermi il figlio che avrò a marzo, ma senza diventarne schiavo, perchè questobbe il suo male., lo ricordiamo, è legato sentimentalmente alla giornalista Nina Verdelli, la quale aspetta un maschietto, il cui nome sarà Lorenzo.sul...

