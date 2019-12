Alessandro e Veronica | dopo la puntata di UeD spunta una super foto | fan impazziti

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)un lungo e tormentato percorso a Uomini e Donne, eun rifiuto iniziale, finalmenteZarino eBurchielli si sono fidanzati. La coppia non è uscita nel migliore dei modi dalla trasmissione di Canale 5, soprattutto per via delle critiche attirate da lei e per lo scontro con Tina Cipollari, che ha etichettato la Burchielli come falsa e approfittatrice.diverse settimane da tronista a Uomini e Donne,Zarino improvvisamente ha deciso di fare la sua scelta, ricaduta proprio suBurchielli. Tuttavia la corteggiatrice gli ha rifilato un secco ‘no’, preferendo invece iniziare a sua volta un nuovo percorso, su consiglio della stessa Maria De Filippi, da tronista. Ma le cose non sono andate comecredeva, etre settimane sulla sedia rossa e la conoscenza di alcuni corteggiatori, la giovane ha chiesto alla redazione di ...

