Al via il bonus tv | sconti fino a 50 euro | a chi spetta | come richiederlo e cosa comprare

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Dal 18 dicembre 2019 i cittadini possono accedere altv: uno scontoa 50a cui possono accedere i nuclei familiari con un Isee inferiore ai 20mila. Grazie a questosarà possibile acquistare televisori o decoder di nuova generazione abilitati alla ricezione del segnale con i nuovi standard DVBT-2/HEVC.

Agenzia_Entrate : #BonusTV: da oggi al via gli acquisti agevolati. Pronto anche il codice tributo che consentirà ai venditori di recu… - 01netIT : Al via il #BonusTV per prepararsi allo switch-off del 2022 - alex_vezzoli : RT @comuni_anci: ??Un premio per i migliori progetti di sponsorizzazione e partnership culturale, produzione culturale d’Impresa e di attiva… -