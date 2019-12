Leggi la notizia su kontrokultura

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Alospite a La Settimana Ventura su Rai Due Sono trascorsi pochissimi giorni dalla morte della madre Jolanda Ottino e qualche ora fa il figlio AlCarrisi è tornato sul piccolo schermo. Infatti l’ex marito di Romina Power è stato ospite nel programma di Simona Ventura, La Settimana Ventura. Prima di entrare in … L'articolo Alilil suoilproviene da KontroKultura.

KontroKulturaa : Al Bano dopo il grave lutto svela il suo segreto: ecco perché indossa sempre il cappello - - Dario56893326 : RT @RaiPortaaPorta: Questa sera con noi Andrea Orlando e Nicola Molteni per le ultime sulla politica. Subito dopo, il grande Al Bano. In se… - RaiPortaaPorta : Questa sera con noi Andrea Orlando e Nicola Molteni per le ultime sulla politica. Subito dopo, il grande Al Bano. I… -