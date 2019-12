Aids | in Italia arrivano due nuove terapie

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)induecontro l’Hiv. Si tratta della doravirina e della doravirina in combinazione a dose fissa con altri principi attivi, che consentiranno di migliorare la qualità di vita delle persone positive all’Hiv. E’ stata infatti appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale la determina della loro rimborsabilità da parte dell’Aifa, l’Agenziana del farmaco. Per Andrea Antinori, direttore dell’Unità operativa complessa di Immunodeficienze virali dell’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma, si tratta di “una buona notizia sia per le persone Hiv+ sia per la collettivita’, perche’ e’ vero che per l’Hiv abbiamo a disposizione numerosi farmaci provenienti da diverse classi antiretrovirali ma molte volte a causa di diverse limitazioni l’armamentario terapeutico non è così ...

