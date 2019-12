Affiliate Expo 2020 | al via le votazioni per l’Affiliate Awards

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)è il più grande evento italiano di Affilate Marketing e si terrà a Roma il 27, 28 e 29 Marzo, presso l’esclusivo Mercure Roma West. In questi 3 giorni all’insegna del web marketing, i protagonisti saranno gli advertiser e affiliati. L’evento è un modo per permettere alle aziende di proporre e presentare i loro metodi di lavoro in una realtà sempre più competitiva, e soprattutto di creare un momento di incontro con chi sceglie di guadagnare online.Attualmenteha aperto leper gli. E quest’anno le categorie in gara sono sette: Miglior Network di Affiliazione, Miglior Account Manager, Miglior Affiliato, Miglior Campagna Creativa, Miglior Pannello Affiliato, Miglior Programma Adult, Miglior Network New-Entry in Italia. Gli organizzatori hanno dunque dato il ...

