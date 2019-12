Aeronautica Militare | le Previsioni Meteo da oggi e fino alla Vigilia di Natale 2019

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Il bollettino del serviziorologico dell’: leper, domani e prossimi giorni.al Nord: molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse su Liguria, Piemonte, Valle D’Aosta e Lombardia con fenomeni localmente abbondanti sulla Liguria, sulla Lombardia settentrionale e sul Pemonte nord-orientale, in attenuazione pomeridiana e serale con fenomeni sempre più occasionali e che cesseranno del tutto in serata sulla Lombardia; estesa nuvolosità sul resto del nord con isolate precipitazioni sul settore più occidentale dell’Emilia-Romagna e su Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e nord Veneto, in miglioramento pomeridiano a eccezione del Friuli-Venezia Giulia dove locali piovaschi saranno possibilila tarda serata. Foschie dense e nebbie in banchi sulle aree pianeggianti, solo in parziale diradamento durante ...

bambinogesu : Giovedì #12dicembre sono venuti a trovarci in Ospedale i piloti del Reparto Sperimentale di Volo dell'Aeronautica M… - Scisciano : La Campania protagonista nel Calendario 2020 dell’Aeronautica Militare | ILMONITO - Scisciano : La Campania protagonista nel Calendario 2020 dell’Aeronautica Militare: Un viaggio interattivo attraverso le bell… -