Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Sono passati 20 anni, eppure sembra ieri. 18, si gioca quella che doveva essere un normalissimo Bari-Inter di campionato. E invece no. Quel ‘normalissimo’ diventa speciale e, a renderlo tale, è un giovanotto di nome Antonio, che appena una settimana prima (soltanto diciassettenne) aveva esordito in Serie A. Bastano sette giorni però, al talento di Bari Vecchia, per farsi conoscere a tutta Italia. La gara volge verso l’1-1, ma all’88’ – colui che poi fu soprannomminato ‘Fantantonio’ – si prende la scena: controllo di tacco in velocità dopo un lungo lancio dalla difesa, palla portata avanti sulla trequarti con la testa, dribbling tra due difensori nerazzurri e colpo finale di destro per infilare la palla sul primo palo alle spalle di un incolpevole Ferron. Il San Nicola esplode di gioia. Non solo per la ...

Fremondoweb : Accadde oggi: 18 dicembre 1859, Don Bosco e la Congregazione dei Salesiani #salesiani #Accaddeoggi #donbosco - CalcioWeb : Accadde oggi, 18 dicembre 1999: nasce una stella, un giovane Cassano fa esplodere il San Nicola [VIDEO] - vivereosimo : Accadde oggi: il 18 dicembre 1975 -