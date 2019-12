A Pozzuoli l’evoluzione del drink | cocktail ispirati alle opere d’arte

Leggi la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) E.V.O.Lution è la proposta del bar manager Fabrizio Masecchia, del Block Boutique Bar di(ubicato in via Matteotti 72), per i brindisi delle ormai imminenti feste. L’arte è il tema che anima l’interalist del locale, in quanto iin essa elencati sono legatidi Luigi Tirino, artista dei metalli molto conosciuto nel napoletano, le cui creazioni sono anche esposte nel bar. Masecchia ha scelto ingredienti di alta qualità ed inconsueti per questo, come l’olio extravergine di oliva all’alloro, creando un mix bilanciato. E poi vermouth dry mediterraneo, gin, olive nere al mezcal. Il Block è un bar d’autore, un boutique bar, che si caratterizza per la sua unicità: nello stile, nel servizio, nell’offerta di crafts, spesso rivisitazioni di grandi classici. Gli infusi, gli shrubs, i sodati, gli sciroppi usati neiin carta sono tutti ...

