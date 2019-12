A febbraio torna su Rai 1 L’amica geniale Anteprima di 3 giorni al cinema

Leggi la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Dal 10in prima visione su Rai 1 arriva la seconda stagione de L’amica. Gli eventi del secondo libro de L’amicariprendono esattamente dal punto in cui è terminata la prima stagione. Lila (Gaia Girace) ed Elena (Margherita Mazzucco) hanno sedici anni e si sentono in un vicolo cieco. Lila si è appena sposata ma, nell’assumere il cognome del marito, ha l’impressione di aver perso sé stessa. Elena è ormai una studentessa modello ma, proprio durante il banchetto di nozze dell`amica, ha capito che non sta bene né nel rione, né fuori. Nel corso di una vacanza a Ischia le due amiche ritrovano Nino Sarratore (Francesco Serpico), vecchia conoscenza d’infanzia diventato ormai studente universitario di belle speranze. L’incontro, apparentemente casuale, cambierà per sempre la natura del loro legame, proiettandole in due mondi ...

