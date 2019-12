18 dicembre 2010 | l’Inter vince la Coppa del mondo battendo il Mazembe

Leggi la notizia su newsmondo

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Il 18, a Abu Dhabi, l’Interil Mondiale per club grazie a un perentorio 3 a 0 ai congolesi del. Il 18si è giocata la finale delladelFifa per club che ha visto per l’ultima volta un’italiana protagonista. L’Inter, vincitrice della Champions League, rappresenta l’Europa a Abu Dhabi.delFifa, le semifinali In semifinale, secondo la formula del torneo, i seguenti accoppiamenti: Seongnam-Inter e-Internacional. Se i nerazzurri regolano facilmente i coreani, i brasiliani vengono sorprendentemente eliminati dai campioni dell’Africa.-Inter, le formazioni: Kidiaba; Nkulukuta, Kimwaki, Kasusula; Kasongo, Bedi, Ekanga, Mihayo; Kabangu, Kaluyituka, Singuluma.INTER: Julio Cesar; Maicon, Lucio, Cordoba, Chivu; Zanetti, Thiago Motta, Cambiasso, Eto’o; ...

a7x_info : RT @A7Xitalia: #A7XStory 17 dicembre 2010: Viene rilasciato un comunicato della band che conferma quanto già annunciato da Mike il giorno p… - mayoolizard : RT @fartekho: la mia professoressa di storia e filosofia del liceo una cosa m'ha insegnato e cioè che i decenni dopo cristo finiscono a dic… - carmyJB98 : RT @BenjieFede: 10 Dicembre 2010 - 10 Dicembre 2019. Ebbene sì, sono già passati 9 anni da quel primo messaggio ?? #9AnniDiBenjieFede https:… -