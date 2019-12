Zodush Zaporizhzhya-Monza | programma | orario e tv CevCup volley femminile 2020

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) Dopo la pesante sconfitta in casa subita per mano di Busto Arsizio in campionato,è pronta a tuffarsi nell’avventura ine lo farà nella sfida di oggi 17 dicembre alle ore 19.30 contro Zaporizhya. Le ucraine hanno chiuso al quinto posto in classifica e sulla carta sono decisamente meno attrezzate della squadra italiana. Massimo Dagioni per vincere la gara d’andata dei 16esimi di finale della seconda competizione europea si affiderà alle sue fuoriclasse. Fari puntati sull’esperta Serena Ortolani grande protagonista in questa prima parte di stagione. Molto bene ha fatto sin qui anche Anna Danesi che si conferma come una delle centrali più forti del nostroal. Tra le due squadre non ci sono precedenti ma, come detto in precedenza, i favori del pronostico sono tutti dalla parte delle lombarde. Il ritorno a campi invertiti è previsto per giovedì ...

