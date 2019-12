Leggi la notizia su ilnapolista

(Di martedì 17 dicembre 2019) E’ in corso la cena di Natale aD’Angelo. Sono presenti tutti i calciatori del Napoli in compagnia delle loro consorti. Più di 125 invitati, come anticipato da Sky. La famiglia Napoli al completo. Qualche anticipazione la dà Aminsu Instagram. L’attaccante del Napoli hato unache lo ritrae in compagnia di Milik, Llorente e Mertens, scrivendo: Sera con i ragazzi

napolista : Younes posta una foto da Villa D’Angelo: “Sera con i ragazzi” Il calciatore del Napoli pubblica su Instagram una fo… - news24_napoli : Younes posta un’immagine della serata con Milik, Llorente e Mertens… - tuttonapoli : FOTO - Younes posta la foto con i tre 'centravanti': 'Serata con i ragazzi' -