YOG 2020 | i convocati dell’Italia Elisa Confortola la portabandiera azzurra

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tutto pronto per i Winter Youth Olympic Games: la mini Olimpiade giovanile, in programma dal 9 al 22 gennaio in Svizzera, precisamente in quel di Losanna. Presenti in terra elvetica anche ventitré atleti della Nazionale italiana: a guidare il Bel Paese da, così com’è accaduto nei Giochi di due anni fa con Arianna Fontana, una rappresentante dello short track,. Idell’Italia: Curling: Francesco De Zanna, Simone Piffer, Federica Ghedina, Marta Lo Deserto. Hockey: Tommaso Madaschi, Nicolò Remolato, Matthias Rindone, Alessandro Segafredo,Innocenti, Ilary Larese De Pasqua, Agata Muraro, Carlotta Regine, Saskia Rohregger. Short Track: Thomas Nadalini,. Pista Lunga: Nicky Rosanelli, Katia Filippi, Serena Pergher. Figura: Nikolaj Memola, Matteo Nalbone, Alessia Tornaghi, Andrea Tuba, Giulia ...

