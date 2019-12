Windows Insider | il canale Fast Ring cambia

Leggi la notizia su windowsinsiders

(Di martedì 17 dicembre 2019) Microsoft ha annunciato ieri alcunimenti per ildel programma: non seguirà più un ramo di sviluppo ma includerà tutte le nuove funzionalità. Gli utentinelriceveranno le nuove build direttamente dal ramo di sviluppo attivo (RS PRERELEASE). Si tratta del ramo dove i team di Microsoft effettuano il check-in di tutte le ultime modifiche di codice nel sistema operativo. Cosa: Le funzionalità che vengono introdotte nel ramo di sviluppo attivo possono essere previste per una futura versione di10. Ciò significa che le nuove feature non saranno più abbinate ad una versione specifica (20H1, 20H2…). Tutte le build destinate alincluderanno le ultime modifiche effettuate dagli ingegneri. Le nuove funzionalità testate daglinelsaranno introdotte nelle future versioni di ...

gigibeltrame : Windows 10, cambiano radicalmente le modalità di test delle versioni Insider: ecco le novità #digilosofia… - geeklinkit : Windows 10 Insider, con la build 19536 il Fast Ring cambia profondamente - Asgard_Hydra : Windows 10 Insider, con la build 19536 il Fast Ring cambia profondamente -