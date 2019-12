Will Ferrell star del film The Legend of Cocaine Island

Leggi la notizia su movieplayer

(Di martedì 17 dicembre 2019)sarà il protagonista delNetflix ispirato al documentario Theofsarà il protagonista deltratto dal documentario Theof, un progetto che verrà prodotto per Netflix. A scrivere la sceneggiatura del nuovo lungometraggio sarà Peter Steinfeld, impegnato come produttore in collaborazione con, tramite la sua casa di produzione Gloria Sanchez Productions, Permut Presentations e il regista Theo Love, autore del progetto originale. Il documentario Theofraccontava la storia di un piccolo imprenditore e uomo di famiglia che viene a conoscenza della leggenda riguardante una partita di cocaina, del valore di 2 milioni di dollari, sepolta ai Caraibi. L'uomo ...

GamingToday4 : Elfo: 8 fatti dietro le quinte del classico film di Will Ferrell - Juliettehasagu3 : Raga il batterista dei Red Hot comunque è Will Ferrell in incognito, io lo so - BrotherInTrump : @JoshLammle @MarkDice Ahahahaha!!! I ???????? Will Ferrell. -