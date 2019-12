Whirlpool | le lettere a Babbo Natale dei figli degli operai | “Portaci il lavoro”

Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di martedì 17 dicembre 2019) Festa dinello stabilimentodi via Argine: presenti le famiglie, gli studenti del Genovesi ed i Maestri di Strada. L’unica grande assente è stata l’azienda, al centro da settimane di feroci polemiche per la decisione, poi “congelata” di cedere lo stabilimento mettendo così a rischio il futuro dei più di 400 lavoratori all’interno. Si è tenuta nella fabbrica delladi via Argine la consueta festa dicon le famiglie, gli studenti del Genovesi e i Maestri di Strada: l’unica assente è stata proprio l’azienda, al centro di feroci polemiche per la decisione di chiudere lo stabilimento che si trova nel quartiere di Ponticelli, a Napoli Est, e che al momento vede una fase di “stallo”, con una sorta di compromesso che vede proprio la“interrompere” la procedura di vendita dello stabilimento, ma che al momento appare ...

