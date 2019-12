Whatsapp | la chat di gruppo? Nasconde un possibile “messaggio distruttivo” Ecco come

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019) A chi non è capitato di far parte di una o piùdisu? Ora un “pericolo” incombe (e non è quello delle incessanti e spesso insopportabili notifiche). E’ stata infatti individuata una vulnerabilità critica con cui un singolo malintenzionato può recapitare, in unadi, un “messaggio distruttivo” che produce un rapido e completo crash dell’intera app per tutti i membri. A renderlo noto sono i ricercatori di Check Point, che hanno scoperto la falla e ha avvisato ladi proprietà di Facebook. Il crash dell’app sarebbe così grave – spiegano gli esperti di sicurezza informatica – che gli utenti sarebbero costretti a disinstallarla e reinstallarla per poter tornare a usare normalmente. L’utente, inoltre, non sarebbe più in grado di rientrare nelladi, il che porterebbe alla perdita di tutta la ...

MediasetTgcom24 : WhatsApp, scoperta falla che manda in crash l'app a causa delle chat di gruppo #whatsapp - ilpost : Un bug nelle chat di gruppo può bloccare WhatsApp - haddataha : Un bug nelle chat di gruppo può bloccare WhatsApp - Il Post -