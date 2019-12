Watchmen: il significato del finale (Di martedì 17 dicembre 2019) Watchmen è terminata con un episodio caricodi simboli e significati: la nostra spiegazione del finale della serie dell'anno. Inesorabile come le lancette di un orologio, il finale di Watchmen è finalmente arrivato (in lingua originale sottotitolato, per la versione doppiata in italiano appuntamento lunedì 23 dicembre su Sky Atlantic) portando con sé la chiusura di tutte le storyline della serie (qui trovate la nostra recensione Watchmen 1x09). Denso di eventi e ricco di significati e metafore, See how they fly, questo il titolo del nono episodio, chiude in maniera perfetta sia la scommessa (vinta) di Damon Lindelof che il discorso iniziato da Alan Moore aggiungendo una chiave di lettura inedita e umana. Proprio per questa incredibile qualità e ...

