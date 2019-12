WandaVision | primo sguardo a Wanda e a Monica Rambeau adulta nelle foto dal set

Leggi la notizia su movieplayer

(Di martedì 17 dicembre 2019) Nuoverubate dal set diad Atlanta mostrano Elizabeth Olsen nel ruolo die svelano l'aspetto della versionedi. Nuovedal set dici offrono unoravvicinato aMaximoff e alla versionedi. La serie in arrivo su Disney+ è attualmente in fase di lavorazione ad Atlanta. Le nuovedal set didiffuse dal sito JustJared si sono rapidamente diffuse in rete offrendo unalla star Elizabeth Olsen, di nuovo nei panni diMaximoff, alias Scarlet Witch, e alla nuova arrivata Teyonah Parris che interpreta una. La coppia è statagrafata di fronte a un edificio che riporta la scritta S.W.O.R.D., suggerendo che l'adiacente ...

