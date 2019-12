Wanda Nara sdraiata sul letto in perizoma | il lato B ‘fa una strage’ La foto mozzafiato

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 17 dicembre 2019), che è reduce da grandi festeggiamenti per il suo 33esimo compleanno, si è raccontata a 360 gradi in una lunga intervista a Repubblica. Intervista in cui ha pardi calcio, del marito Mauro Icardi e del prossimo impegno al GF Vip come opinionista. A forza di stare in tv le ha insegnato “a essere determinata”: “Il mio impegno su Canale 5 per parlare di calcio era una novità. Mai avuto manager, mi gestisco da sola”, ha detto. E se “all’inizio ero più morbida, ho capito presto che dovevo essere dura. Noi donne siamo forti come gli uomini, possiamo fare tutto, anche nello sport. Invece ha visto che succede? Se sei donna e dici la tua sul calcio devi lottare per parlare”.ha 5 figli e dice di essere “una mamma che si alza presto la mattina, prepara la colazione e porta i figli a scuola. Mi sento più in concorrenza con le altre madri che con i personaggi televisivi”. ...

