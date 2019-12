Wanda Nara Instagram | sul letto | body sgambato e lato B in mostra | «Shock ormonale!»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di martedì 17 dicembre 2019)Intagram:, sguardo ammiccante e posa sexy tra le lenzuola bianche del. La signora Icardi non rinuncia are, con cadenza quotidiana, la sua immensa sensualità. “Voglio l’estate”, scrive nella didascalia che accompagna la foto in cuiil suoB a dir poco esplosivo.provoca tra le lenzuola:e glutei in bellasuShowgirl, modella, agente del marito Mauro Icardi, imprenditrice e mamma,è una donna dalle mille risorse e presto la vedremo in una nuova veste televisiva in qualità di opinionista al Grande Fratello Vip, presenza fissa in studio per commentare con il conduttore, Alfonso Signorini, le vicissitudini dei coinquilini della Casa più spiata d’Italia. Ha compiuto 33 anni lo scorso 10 dicembre ed ha festeggiato con i suoi 5 figli e il marito Mauro Icardi: più ...

lpacchin : NEWS #ticino Wanda Nara è insicura: «Soffro per la differenza d'età con Mauro» - morfurio : RT @_cristiano73: e se Salvo24 fosse anche l'autore dell'ingnobile gesto delle pietre lanciate all'auto della povera Wanda Nara? - gandolfo_fabio : @gianlucarossitv Cucci ha mai detto in TV che ci sono giornalisti al soldo di Wanda Nara? -