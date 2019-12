Wanda Nara | “Il Grande Fratello? Lo considero ‘l’occasione' ”

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di martedì 17 dicembre 2019) «Io sono una fan della prima ora del, guardo la versione spagnola, quella argentina e l’italiana. E tutti lo seguono: è interessante vedere come gente diversa per cultura, provenienza ed esperienza riesca a convivere sotto lo stesso tetto. Lo‘l’occasione’, un modo per farmi conoscere per davvero». Così, procuratrice del marito, l’attaccante del Psg (ex Inter) Mauro Icardi, in un’intervista pubblicata dal settimanale Chi nel numero in edicola domani. Sull”immagine che trasmette sui social latiene a sottolineare che «sono immagini… A me piace creare un’immagine, anche da sogno, mi piace farlo per gioco e per lavoro. Poi, lontano dal social, ho ancora un altro ruolo, quello di procuratrice, dove sono più austera. E poi, soprattutto, io sono la mamma con le scarpe da tennis che corre con i suoi ...

