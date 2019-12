Wanda Nara | «Icardi alla Juventus? Mi interessa solo che sia felice»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Il commento della moglie-agente di, riguardo alle voci di un possibile trasferimentol’anno prossimo Una porzione non trascurabile dei tifosi dellain estate ha sognato l’arrivo di Mauroin bianconero. Che il prestito dall’Inter al PSG siauna parentesi che precede il ritorno in Italia dell’attaccante, precisamente a Torino?, al momento, smentisce l’ipotesi:«Juve la prossima estate?No, no. Il presente di Mauro è a Parigi, si trova benissimo lì e sta realizzando dei gol pazzeschi come ha sempre fatto. L’unica cosa che miè la sua felicità e lui al Psg è molto», ha affermato a “#CR4 – La Repubblica delle donne”. Leggi su Calcionews24.com

