Wanda Nara atomica | lato b da paura | con il body si vede… FOTO

(Di martedì 17 dicembre 2019)ha da poco compiuto gli anni e non perde tempo per pubblicare sui social tutta la sua esplosiva bellezze. La moglie del calciatore Icardi è molto attiva su Instagram e i suoi 5,9 milioni di followers gliene sono grati. Questa voltaposa in mezzo alle lenzuola e ha davvero stregato chiunque. In costume tra le lenzuolasa come far parlare di sé: un pizzico di fantasia ed una bella posa sexy! Questa volta indossa un costume nero intero, che evidenza la schiena e ilb da sirena. Il costume lascia intravvedere anche la piega del seno, dando allo scatto quel senso di vedo e non vedo che piace tanto ai fan.usa i suoi capelli biondi per celare il suo sguardo ipnotico ed invitante. Il trucco è molto semplice e delicato, ed il rossetto nude enfatizza le sue labbra carnose. Sono stati 1.127 i commenti cheha ricevuto sotto a ...

