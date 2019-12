Vuoi provare le scarpe? Devi pagare 10 euro | la mossa audace di un negoziante italiano

Leggi la notizia su baritalianews

(Di martedì 17 dicembre 2019) Un commerciante per combattere il sempre più dilagante fenomeno che i presunti clienti si recavano nel suo negozio solo perleper poi ordinarle online da Amazon ha escogitato uno stratagemma. Il commerciante ha imposto che tutti coloro che misurano un paio die poi non lo comprano dovranno versare 10. A affiggere il cartello con su scritto “Prova10”, è stato undi Mirandola in Emilia Romagna. Unache ha provocato non poche polemiche tra i consumatori della città emiliana. Sulla decisione delè intervenuta la Federconsumatori. L’associazione di consumatori ha chiarito la sua posizione con il seguente comunicato: “è necessario che una regola così discutibile, come quella di farla prova di abiti o calzature, sia indicata con grande evidenza all’ingresso del locale ...

