Vuelta a Espana 2020 | presentati il percorso e le 21 tappe Angliru e Tourmalet fanno

(Di martedì 17 dicembre 2019) Questa sera si è svolta a Madrid la presentazione deldellaa España. Il terzo grande giro stagionale, giunto alla sua edizione numero 75, sarà in programma dal 14 agosto al 6 settembre e, guardando quel che i corridori dovranno affrontare, serviranno lucidità e grandi gambe. La partenza, come era già noto, sarà dall’Olanda. Le prime tre frazioni andranno in scena nei Paesi Bassi: prima una cronosquadre ad Utrecht, poi due probabili arrivi allo sprint ad anticipare il giorno di riposo e lo spostamento verso la Spagna. Si riprenderà con l’arrivo in salita visto e rivisto negli anni ad Arrate. Bisognerà dare poi un’attenzione particolare alla sesta frazione, che arriva in vetta sulla novità Laguna Negra. La prima lunga settimana si concluderà con la nona tappa: sconfinamento in terra francese e arrivo in cima allo storico, che rappresenta ...

