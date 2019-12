Volley | Champions League maschile 2019 2020 Perugia a Varsavia per proseguire il magic

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) La Sir Sicoma Moniniè “on fire” e non si vuole fermare. Sembra lontano anni luce eppure è solo un mese e mezzo fa, l’avvio stentato in campionato, la sconfitta contro Milano tra le mura amiche. Dalla vittoria in Supercoppa in poi la squadra di Heynen ha cambiato marcia è proprio contro una squadra polacca nella “Polonia” che considera sua dopo i trionfi iridati sulla panchina biancorossa, il tecnico vuole mettere l’ipoteca sulla conquista del secondo turno di quello che è l’obiettivo dichiarato della stagione di, la. Gli umbri sono in testa a punteggio pieno e con un altro successo metterebbero quasi al sicuro il primo posto nel girone ma devono fare i conti con una squadra, il Vervache ha l’acqua alla gola ed ha assoluto bisogno di punti se vuole continuare a sperare nel passaggio del turno. I polacchi del Verva, infatti, dopo una buona ...

