Volley | Champions League femminile 2019-2020 Scandicci cerca il tris contro il fanalino

(Di martedì 17 dicembre 2019) Va a caccia delinla Savino del Beneche domani sera alle 20.30 a Siena ospita ildi coda del gruppo Maribor, squadra campione di Slovenia che è ad un passo dall’eliminazione al primo turno. Un’occasione unica per le toscane per mettere un piede e mezzo nella fase ad eliminazione diretta e arrivare senza troppi patemi alla fase finale del raggruppamento. Dopo un avvio stentato di stagione, la squadra di Mencarelli sta attraversando un buon momento di forma e ha vinto le ultime due sfide consecutive di campionato, conquistando così quattro successi nelle ultime sei gare disputate nel massimo torneo italiano, a cui vanno aggiunte le due vittorie nelle prime due gare del gruppo diper un totale di sei successi nelle ultime otto uscite (una sconfittal’armata Conegliano e una in casa al tie breakBusto ...

