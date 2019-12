Volley | Champions League femminile 2019-2020 | Novara supera al tie-break Lodz Brakocevic

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019)vince al tie-(22-25, 25-15, 25-9, 19-25, 15-10) contro le polacche del. Una partita decisamente strana nella quale le piemontesi hanno alternato fasi di dominio assoluto, come il secondo e terzo set, con altri di grande difficoltà. La migliore in campo è senza ombra di dubbio Jovanacapace di mettere a segno 17 punti. Tra le ragazze di Massimo Barbolini si sono messe in luce anche Elitsa Vasileva che è riuscita a metter giù 16 punti e una strepitosa Micha Hancock con 12. Molto bene anche la capitana azzurre Cristina Chirichella con 14 punti. CRONACA DELLA PARTITA Le padrone di casa iniziano benissimo il match e grazie ad una diagonale strettissima e potentissima di Joanna Pacak (11) che fissa il parziale sul 4-2. La reazione diarriva immediatamente conche riporta le piemontesi in parità salendo in cielo e attaccando sopra le mani del muro ...

