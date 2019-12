Volley | Champions League femminile 2019-2020 Conegliano passeggia a Nantes | solito 3-0 e

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) Un film già visto: arriva la vittoria numero 19 su 20 partite giocate per la Imocoin stagione sul campo del, vice campione di Francia.3-0, nonostante le assenze, nonostante una giornata non straordinaria in ricezione, nonostante un Egonu utilizzata con il contagocce., in questa fase, è più forte di tutto e tutti e anche ilsi deve arrendere alla legge delle campionesse d’Italia che vincono 25-22, 25-18, 25-22 in poco più di un’ora di gioco. La novità è che Egonu, con 11 punti all’attivo, non è la top scorer di, superata da De Kruijf (13 punti) e da Hill (12), mentre dall’altra parte è Gicquel a mettere a segno il maggior numero di punti con 12. La vittoria numero tre nel girone preliminare spingeverso il secondo turno: basterà davvero poco nel girone di ritorno alle venete per vincere e passare ...

