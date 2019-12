Volley | Champions League 2019-2020 | Perugia vince a Varsavia 3-1 Un Leon incontenibile

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019)3-1 (25-17, 23-25, 25-21, 26-24) sul campo del. Wilfredoè stato a dir pococon i suoi 25 punti ha condotto la squadra umbra al successo. Grande partita anche di Plotnytskyi che ha messo a referto 16 punti e ha fatto sentire la sua presenza a muro. Determinanti nel successo della squadra di Vital Heynen anche Podrascanin con 11 punti e Atanasijevic con 10. Nella squadra polacca si è messo in luce Kwolek che ha messo giù 14 punti. CRONACA DELLA PARTITA Primo set che inizia sui binari dell’equilibrio con Atanasijevic che mette già un grande parallela (3-3).prova a spingere ma i polacchi rispondono colpo su colpo. Podrascanin attacca e mette giù un gran punto dal centro che vale il 7-6. Nella parte centrale del parziale i ragazzi di Heynen ottengono il primo break conche prende l’ascensore e scaraventa a terra un bolide ...

pilloledivolley : Coppe europee: terza vittoria su tre gare di Champions League per Perugia che passa 3-1 a Varsavia e rimane in vett… - zazoomblog : LIVE Varsavia-Perugia 1-1 Champions League volley 2019-2020 in DIRETTA: inizio di terzo set equilibrato (8-9) Sir a… - zazoomnews : Volley Champions League femminile 2019-2020. Conegliano passeggia a Nantes: solito 3-0 e primo posto confermato -… -