Vladimir Putin usa ancora Windows XP | nel 2019

Leggi la notizia su wired

(Di martedì 17 dicembre 2019) L’ufficio dinella residenza di Novo-Ogaryovo (foto: Kremlin.ru) Un paradosso: gli agenti russi saranno anche – e spesso – accusati di operazioni di hackeraggio in tutto il mondo, ma il loro presidente,, sembra invece quasi ignaro dei rischi della sicurezza informatica. Secondo quanto riporta il sito web russo Open Media,userebbeil sistema operativoXp, per il quale Microsoft ha smesso di rilasciare regolari aggiornamenti dal 2014. La stessa società tecnologica statunitense aveva avvertito gli utenti che i computer che eseguono questo sistema sono “vulnerabili a rischi e virus per la sicurezza”. La scoperta è avvenuta grazie all’analisi di alcune fotografie rilasciate dal servizio stampa del Cremlino, dove si notavaseduto al computer con questo sistema operativo installato e le torri del palazzo presidenziale come sfondo del ...

