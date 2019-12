Vieni da me | Caterina Balivo fa ‘scappare’ la fidanzata di Briga

Leggi la notizia su lanostratv

(Di martedì 17 dicembre 2019) Mattiada me.chiama la ragazza…che va via dallo studio! Il cantante Mattiaoggi, 17 dicembre, era ospite ada me. Durante l’intervista ha parlato della sua carriera, dei suoi inizi grazie al talent Amici e della sua partecipazione a Sanremo nel 2019 con Patty Pravo., durante l’intervista con le canzoni del cuore, ha ammesso di trovarlo diverso, più educato e calmo rispetto ai tempi del talent. La signora Rossella, nota voce del pubblico, ha svelato cheè così calmo ed educato perché è fidanzato da alcuni mesi e che, colpo di scena, la suaArianna era in studio. A questo punto lal’ha chiamata ma la ragazza è scappata via dallo studio. Ladiè una giovane attrice, si chiama Arianna Montefiori ed è nota per aver recitato nella fiction Che Dio ci aiuti con Elena Sofia ...

