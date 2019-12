Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) Unain grande spolvero quella sulle nevi di(Francia), sede della tappa didella Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020. A distanza di più di un anno dall’ultimo successo in questa specialità, a Killington il 24 novembre 2018, la sciatrice valdostana conquista la sesta prova della carriera tra le porte larghe, l’undicesima complessiva, precedendo per appena 4 centesimi la norvegese Mina Fuerst Holtmann, in vetta alla graduatoriarun-1. Per la scandinava si tratta comunque del suo primo podioCoppa del Mondo. Terza a 44 centesimi la svizzera Wendy Holdener, per la prima voltatop-3 in. Settima Marta Bassino, che non ha ripetuto l’ottima prima manche (seconda posizione). In sedicesima posizione Sofia Goggia, immediatamente davanti a una Mikaela Shiffrin sottotono. Di seguito ildella ...

Eurosport_IT : ITALIA, CHE SPETTACOLO! Sofia Goggia vince il Super G di St. Moritz, Federica Brignone è seconda per un solo cente… - Eurosport_IT : Bravissima Marta #Bassino! Per 10 centesimi è seconda dietro la Holtmann ma c'è ancora tempo... ??????? ...anche per… - OA_Sport : VIDEO Federica Brignone vince il gigante di Courchevel, la magia dell’azzurra nella seconda manche -