Victoria Beckham ha imparato a includere i grassi buoni nella dieta

Leggi la notizia su vanityfair

(Di martedì 17 dicembre 2019) Omega 3 e Omega 6Parola chiave: equilibrioin una giornata tipoI tanti vantaggi deiIntegratori, serve un approccio personalizzatoIn copertina sull’ultimo numero di “Glamour Uk“, l’ex Posh Spicesi racconta in una lunga intervista, in occasione del lancio del brand di cosmetici che porta il suo nome. Tra le altre confessioni,confessa uno dei suoi errori di gioventù: avere eliminato dalla, come olio d’oliva, avocado, frutta in guscio. “Non sapevo che fossero così importanti per la salute e l’aspetto di pelle, capelli e per rafforzare i muscoli“, racconta. “Se tornassi indietro, lii assolutamentemia”. DISTINGUERE IDAICATTIVI È IMPORTANTE Il fatto è che spesso chi è ossessionato dalla forma fisica fatica a fidarsi ...

creepylaxws : @lvbldevil INFATTI CAVENDISH MI STENDE Law ovviamente montato su Victoria Beckham ad arte - cilucille1 : Per me, il premio tik tok l’han vinti Victoria Beckham e suo figlio che ballano Spice Up Your Life, grazie - vogue_italia : Victoria Beckham ha spiegato perché in passato non sorrideva mai in pubblico. -