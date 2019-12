Vicopisano, armato si barrica in casa e minaccia di morte la moglie: arrestato dopo ore (Di martedì 17 dicembre 2019) Paura a Vicopisano (Pisa) per una violenta lite familiare tra un 30enne marocchino e la moglie. L'allarme è scattato intorno alle 3.30 quando i vicini, svegliati dalle urla, hanno avvertito i carabinieri che si sono precipitati sul posto. L’uomo, che era armato di coltello, si è barricato in casa minacciando di morte la moglie e soltanto verso le 6.30 si è arreso.

