Viaggio nella Grande Bellezza | tour dei tesori del Vaticano tra cui il volante di

(Di martedì 17 dicembre 2019) Prima serata-evento, mercoledì 18 dicembre, su Canale 5, con «», uno straordinario percorso franascosti e luoghi mai visti delcon una guida d’eccezione: l’attore Cesare Bocci. Lo speciale – realizzato da RTI, in collaborazione con RealLife Television e Vatican Media, e la regia di Roberto Burchielli – racconta la Città del, luogo spirituale che vanta la più alta concentrazione di opere d’arte al mondo e veri e propri prodigi architettonici. Il cammino di Bocci inparte da Piazza San Pietro, il perimetro delineato dalle 284 colonne del Bernini, coronato dalla Basilica, la piùal mondo, e dalla Cupola, icona della Roma spirituale e urbana. Il tracciato seguito da Bocci procede quindi verso i Palazzi Vaticani, sede dei principali Dicasteri Pontifici. Con il direttore dei Musei Vaticani, il cicerone di ...

