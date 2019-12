Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2019 ore 19 | 45

Leggi la notizia su romadailynews

(Di martedì 17 dicembre 2019)DEL 17 DICEMBREORE 19.35 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLAIN APERTURA IL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E IL BIVIO PER LA A24-TERAMO, PIU’ AVANTI TRA CASILINA E APPIA. MENTRE SEMPRE PER INCIDENTE SI STA IN CODA TRA ARDEATINA E PONTINA IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA COLOMBO E DIRAMAZIONESUD SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI REGISTRANO CODE IN USCITA DATRA TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE CENTRO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST SULLA FLAMINIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI PRIMA PORTA SEMPRE IN USCITA DAPER IL TRASPORTO FERROVIARIO SERVIZIO REGOLARE SULLA LINEA TERMINI-CENTOCELLE IN SEGUITO AD UN INTERRUZIONE NEL TRATTO TRA PONTE CASILINO E TERMINI DA FLAVIA DONDOLINI PER ...

