Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2019 ore 18 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 17 DICEMBRE 2019 ORE 18.05 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO. IN APERTURA IL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA SI STA ANCORA IN CODA, ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE, TRA IL BIVIO PER LA Roma-FIUMICINO E LA CASSIA; RALLENTAMENTI ANCHE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PIU’ AVANTI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 17 DICEMBRE 2019 ORE 17.35 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO COME DI CONSUETO IN QUESTE ORE. INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LA PISANA E LA CASSIA. SI RALLENTA PIU’ AVANTI PER TRAFFICO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, MENTRE PERMANGONO DISAGI PER INCIDENTE PRECEDENTE TRA BUFALOTTA E LA CASILINA. IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 17 DICEMBRE 2019 ORE 17.05 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA AURELIA E CASSIA E TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PIU’ AVANTI SI STA IN FILA ANCHE PER INCIDENTE TRA BUFALOTTA E L’ALLACCIO CON LA A24 Roma-TERAMO. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma-FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD CI SPOSTIAMO SUL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 17 DICEMBRE 2019 ORE 16.20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL RACCORDO ANULARE, DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE, CON RIPERCUSSIONI SULLA COMPLANARE DELLA A91 PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL GRA. RESTANDO SUL RACCORDO PROSEGUENDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA COLOMBO E DIRAMAZIONE Roma ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 17 DICEMBRE 2019 ORE 15.20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE. IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E APPIA. IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA IL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE, PROSEGUENDO SI RALLENTA TRA LAURENTINA E APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 17 DICEMBRE 2019 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO RESTA SOSTENUTO SU MOLTE ARTERIE DELLA RETE VIARIA; INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; SEMPRE VERSO LA TANGENZIALE TRAFFICO INTENSO SULLA SALARIA, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VILLA SPADA; RALLENTAMENTI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 17 DICEMBRE 2019 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SUL RACCORDO ANULARE: PERMANGONO CODE RESIDUE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE VIA DEL MARE E PONTINA; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA VEIENTANA DOVE PER LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 17 DICEMBRE 2019 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, A CAUSA DI INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE AL MOMENTO E’ CHIUSA LA STAZIONE FLAMINIO, I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE LA FERMATA; E IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANGONO CODE TRA LE USCITE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 17 DICEMBRE 2019 ORE 09.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA CASSIA VEIENTANA FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA; IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO UN INCIDENTE PROVOCA ULTERIORI CODE TRA BOCCEA E PONTINA; CI SPOSTIAMO SUL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 17 DICEMBRE 2019 ORE 09.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE FLAMINIA E TIBURTINA, PROSEGUENDO TRA CASILINA E VIA DEL MARE; IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO A PARTIRE DALLO SVINCOLO PER L’AURELIA FINO ALLA PONTINA, A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 17 DICEMBRE 2019 ORE 08.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE SETTEBAGNI E BUFALOTTA, PROSEGUENDO TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO A PARTIRE DALLA TRIONFALE FINO ALLA VIA DEL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 17 DICEMBRE 2019 ORE 08.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA APRILIA E VIA VALLELATA IN DIREZIONE Roma, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; PROSEGUENDO SULLA PONTINA SI PROCEDE A RILENTO TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO ANULARE; RACCORDO DOVE IL TRAFFICO E’ GIA’ SOSTENUTO SU ENTRAMBE LE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 17 DICEMBRE 2019 ORE 07.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ IN PROGRESSIVO AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 16 DICEMBRE 2019 ORE 20.20 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA L’A24 Roma-TERAMO E LA TUSCOLANA CODE IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA Roma-FIUMICINO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA IL RACCORDO E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI CODE SULLA TIBURTINA NEI ...