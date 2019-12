Leggi la notizia su romadailynews

(Di martedì 17 dicembre 2019)DEL 17 DICEMBREORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLAIN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, A CAUSA DI INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE AL MOMENTO E’ CHIUSA LA STAZIONE FLAMINIO, I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE LA FERMATA; E IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANGONO CODE TRA LE USCITE AURELIA E VIA DEL MARE, E PROSEGUENDO TRA CASILINA E PRENESTINA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA ETERAMO; SULLA STESSATERAMO RESTANO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO, A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLAFIUMICINO, TRA VIALE ISACCO NEWTON E LA MAGLIANA VERSO L’EUR; SEMPRE IN ENTRATA VERSOIL TRAFFICO E’ ANCORA ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2019 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2019 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2019 ore 09:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #17-12-2019 -