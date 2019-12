Vi ricordate di Ron Weasly di Harry Potter? Ecco che fine ha fatto [FOTO] (Di martedì 17 dicembre 2019) Tutti hanno visto la saga di Harry Potter e sicuramente tutti ricorderanno il piccolo bambino con i capelli rossi dei primi film. Lui infatti era il migliore amico di Harry e anche un ottimo mago: Ron Weasly. Ron, come anche Harry e Hermione sono cresciuti sul set di questi splenditi film raffinando una grande e sincera amicizia. Chi è davvero Ron e che fine ha fatto quando le riprese della saga sono terminate? Rubert Grint e la sua carriera da attore L’attore che per anni ha interpretato Ron si chiama Rubert Grint e senza dubbio è diventato famoso proprio grazie a questo personaggio – anche perché quando sono iniziate le riprese era davvero un bambino -. Rubert ha interpretato Ron in tutti i film della saga, ma non tutti sanno quanto lui tenesse a conquistare questo ruolo: ha addirittura mandato un video alla produzione vestito da professore e chiedendo di essere scelto ...

Leggi la notizia su velvetgossip

Altre notizie : Vi ricordate di Ron ...