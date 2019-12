Veronica e Alessandro | dopo Uomini e Donne la sorpresa | Zarino al settimo cielo

Leggi la notizia su gossipetv

(Di martedì 17 dicembre 2019)Burchielli stanno ancora insiemeBurchielli stanno ancora insieme, e questo va premesso subito visto che i due innamorati sono stati spesso messo in discussionela scelta. La coppia non è uscita nel migliore dei modi dalla trasmissione di Canale … L'articololaalproviene da Gossip e Tv.

uominiedonne : 'Io ce la metterò tutta' ? Un nuovo inizio per Alessandro e Veronica! #UominieDonne - Verusca34904548 : #UominieDonne molto probabile che dureranno come un gatto in tangenziale , però insieme sono proprio belli Alessand… - jawlineboys : RT @mary72_maria: Alessandro che dice a Veronica di salutare i ragazzi . Ecco qual è la differenza tra lui e Veronica #UominieDonne -