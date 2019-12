Vedovo disperato scopre che la moglie è ancora viva e lo cerca

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di martedì 17 dicembre 2019) E’ una storia incredibile, che ha fatto intenerire i cuori di tutti. Quest’uomo marocchino,da anni e ormaiha ritrovato sua, mentre faceva zapping sulla sua televisione. Abragh Mohamed, un uomo di Casablanca, credeva che lafosse morta in un incidente stradale 2 anni prima. Era carbonizzata, infatti, il medico dell’ospedale aveva detto all’uomo: “Purtroppo non ce l’ha fatta. Non le faccio vedere il cadavere per pietà. E’ completamente bruciata”. Era stato celebrato il funerale ed erano passati due anni, ma Abragh non l’aveva mai dimenticata. Ogni settimana si recava sulla sua tomba a raccontarle della sua vita senza di lei. La notizia shock La signora “Probabilmente c’è stato uno scambio di persona, il medico avrà sbagliato, ma non voglio denunciare nessuno. ...

