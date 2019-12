Ve lo ricordate il Jobs Act? Per i giudici è irragionevole e non tutela i diritti dei lavoratori (Di martedì 17 dicembre 2019) La Corte di Appello di Napoli chiede alla Corte Costituzionale e al giudice europeo di pronunciarsi sulla compatibilità della disciplina sui licenziamenti collettivi, come modificata dalla riforma del lavoro renziana, all'ordinamento: secondo i magistrati, l'attuale situazione sarebbe irragionevole e non garantirebbe una tutela effettiva dei diritti dei lavoratori.

