Va al centro scommesse nonostante fosse ai domiciliari | arrestato 31enne

(Di martedì 17 dicembre 2019) Roma – Un cittadino di origini bosniache di 31 anni, domiciliato ad Aprilia, e’ statodai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma, per evasione. L’uomo, che doveva trovarsi a casa, perche’ sottoposto agli arrestidal 4 ottobre scorso, e’ stato controllato dai Carabinieri lo scorso pomeriggio, all’interno di una saladi via Amendola, nei pressi della stazione Termini di Roma, mentre selezionava le squadre su cui scommettere. Dai controlli alla banca dati, i militari hanno scoperto che l’uomo era uscito dalla sua abitazione, senza alcuna autorizzazione e lo hanno. Ile’ stato portato in caserma, dove sara’ trattenuto in attesa del rito direttissimo. L'articolo Va alaiproviene da RomaDailyNews.

