Uomo va dall’amante ma trova mamma e sorella | il caos

(Di martedì 17 dicembre 2019) Potrebbe sembrare la trama di una soap-opera, ma si tratta di una storia vera. Unva are la sua amante, ma sull’uscio. Il fatto è accaduto in Italia e per l’esattezza a Vicenza in via Legione Antonini, dove è stato necessario l’intervento della Polizia per sedare la rissa che si era scatenata in strada. Il protagonista della vicenda è un giovane moldavo, che con il suo comportamento fedifrago ha scatenato l’ira della sua famiglia. Il 24 enne di nazionalità moldava, viveva in Italia da qualche anno e da qualche mese aveva intrapreso una relazione clandestina con una 29 enne di Vicenza. La storia era vissuta dai due amanti segretamente, poiché, secondo quanto riferito dai parenti, il giovane nel suo Paese d’origine ha una moglie e due bambine piccole.a casa dell’amante Il fatto è ...

