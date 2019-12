Uomo uccide moglie e figli e si suicida | i vicini | “Una famiglia bellissima”

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di martedì 17 dicembre 2019) Non sembrava che Chaun-Kai Liu avesse particolari problemi in. Almeno fino a qualche giorno fa, quando lui, lae i due bambini sono stati trovati morti nella loro abitazione. A commettere l’omicidio, proprio lui, Chaun-Kai Liu, padre e marito delle vittime. Ha uccisoa coltellate I sospetti sono partiti dalla scuola che i piccoli frequentavano. Tennyson, 7 anni, e Adeline, 4 quel giorno non si erano presentati a lezione. Come prevede la prassi di Westchester, New York (luogo della tragedia, ma non mancano i recenti casi in Italia) gli insegnanti sono tenuti a contattare telefonicamente i genitori, per avere informazioni sul motivo dell’assenza dei bambini. Chaun-Kai Liu, 46 e suaDorothy, 42, non erano raggiungibili quel giorno. Per questo, gli educatori avevano chiamato la polizia, affinché si accertasse che fosse tutto ok. Da lì la tragica ...

